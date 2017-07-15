Путин пообещал не допустить "задирания" цен на бензин

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Рост цен на бензин в России связан со многими факторами, в том числе внешней конъюнктурой рынка этого вида топлива. Об этом Владимир Путин рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината. При этом глава государства пообещал, что не допустит необоснованного "задирания" цен на бензин.

Владимир Путин с рабочим визитом посетил Лебединский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области, где состоялся пуск нового цеха по производству горяче-брикетированного железа. Поездка президента приурочена ко Дню металлурга, который отметят в это воскресенье, передает "ТВ Центр".

Горно-обогатительный комбинат внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый крупный в мире по добыче негорючих полезных ископаемых. В этом году ему исполняется 50 лет. Президент поздравил работников и ответил на их вопросы. Металлургов интересовало, как руководство страны видит развитие отрасли в перспективе ближайших 25 лет. По словам Путина, из-за непрогнозируемых обстоятельств, строить планы на такие сроки трудно, но все же возможно.

Говорили и о бензине. По словам Путина, этот вид топлива дорожает из-за многих факторов, однако государство не допустит необоснованного увеличения цен на бензин.

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