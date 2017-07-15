СМИ узнали о психических проблемах напавшего на туристов в Хургаде

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Египетские СМИ назвали три основные версии причин нападения на туристов в Хургане — теракт, личная месть и психическое заболевание нападавшего. В результате резни погибли две гражданки Германии, еще четыре человека пострадали, в том числе россиянка. Уже в субботу ее могут выписать из госпиталя.

Россиянка, пострадавшая во время нападения в египетской Хургаде, уже в субботу может быть выписана из госпиталя. Её состояние врачи оценивают как стабильное, передает "ТВ Центр".

Женщина получила множественные ножевые ранения. С ней уже встретились представители российского консульства. В больнице пока остаются и другие пострадавшие при нападении - две туристки из Армении и одна гражданка Чехии.

Трагедия произошла накануне. На один из закрытых пляжей отеля пробрался вооруженный ножом мужчина и напал на иностранных туристов. В результате атаки погибли две гражданки Германии. Преступник при попытке скрыться был задержан. Сейчас его допрашивают.

По версии местных СМИ, полиция рассматривает несколько версий — терроризм, личная месть и психическое заболевание.