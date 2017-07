Не менее трех человек погибли при пожаре в небоскребе в Гонолулу

По меньшей мере 3 человека погибли в результате пожара, который бушует в одном из небоскрёбов в столице Гавайев Гонолулу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пламя вспыхнуло на 26 этаже жилого комплекса "Марко Поло" и быстро распространилось на верхние уровни высотки. На месте ЧП сейчас работают около сотни спасателей. Задействована спецтехника, в том числе и вертолёты. Справиться с огнём пока не удаётся.

Fire at the Marco Polo condominium in Honolulu. Burning now for close to 3 hours. #MarcoPoloFire #HNL pic.twitter.com/k9uUW5syYq