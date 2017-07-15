Российские военные привезли продукты жителям села в Хомсе

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Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали более 400 продуктовых наборов жителям села Ум-Джамм в провинции Хомс.

В Сирии, в провинции Хомс российские военные провели гуманитарную акцию. Жителям деревни Ум-Джам было передано более 400 продуктовых наборов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Их общий вес составил около полутора тонн. Населенный пункт недавно присоединился к режиму перемирия. До линии фронта от этого места сейчас порядка 30 километров. Боевики больше десятка раз пытались захватить поселение, но отрядам самообороны и военным удавалось отбить нападения.

Помимо доставки гуманитарного груза, российские специалисты оказали местным жителям и необходимую медицинскую помощь.