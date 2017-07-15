Житель Петербурга попал в реанимацию после укуса гадюки в парке

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В Санкт-Петербурге мужчина попал в реанимацию после укуса гадюки. Ядовитая змея обитала в городском парке. И это уже не первый случай — в Северной столице из-за холодной погоды фиксируют повышенную активность рептилий.

33-летний мужчина до сих пор в реанимации. Кисть левой руки отекла настолько, что не шевелятся пальцы. Врачи говорят: состояние тяжелое, но стабильное. У пациента развился анафилактический шок: острая аллергическая реакция организма на змеиный яд. Именно это опасное осложнение чаще всего наблюдается у пострадавших, отмечает "ТВ Центр".

Гадюка напала на человека в черте города, в Юнтоловском заказнике, в спальном районе. Мужчина сидел на берегу реки и ловил рыбу. Не глядя, потянулся рукой к банке с червями, которая стояла за спиной. Случай здесь далеко не первый. Почти все местные жители готовы к неприятной встрече на прогулке.

Говорить о нашествии ядовитых змей на мегаполис пока рано, говорят специалисты. Просто в этом году теплые дни так редки, что рептилии в больших количествах, чем обычно выползают из укрытий погреться на солнце.

Змея редко нападает первой, но если вдруг это произошло, не стоит заниматься самолечением. Отсасывание яда, если во рту есть маленькие ранки, может обернуться худшими последствиями. Чтобы не упустить драгоценное время лучше вызвать скорую помощь. При встрече с рептилией в лесу ни в коем случае не нужно ее трогать. Даже если это безвредный уж.

Жителям окраинных районов Петербурга, да и любого большого города, нужно помнить, что звери и птицы в лесах, оказавшихся в городской черте, жили здесь задолго до появления людей. Лесные обитатели просто не успели привыкнуть что человек вдруг оказался так близко.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.