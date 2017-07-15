Космодром "Плесецк" отмечает 60-летие со дня основания

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Космодром "Плесецк" в субботу отмечает 60-летие со дня основания. За эти годы с него были осуществлено более 1,6 тысячи пусков ракет космического назначения.

60-летний юбилей отмечает "Плесецк" - самый северный космодром в мире и главная испытательная площадка Минобороны России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Полигон был создан в 1957 году постановлением правительства СССР на территории Архангельской области вначале как секретный объект для испытаний и запуска межконтинентальных баллистических ракет. Уже через девять лет, в 1966 году, состоялся запуск первого космического аппарата.

В 94-м году "Плесецк" приобрёл официальный статус космодрома. К настоящему времени на полигоне прошли испытания 11 космических ракетных комплексов и 60 типов космических аппаратов, более двух тысяч выведены на околоземные орбиты. Три ракетных комплекса несут боевое дежурство.