Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей
Как меняется столица? Что уже удалось сделать, и что еще предстоит? Программа реновации жилищного фонда и проект реконструкции городских улиц - мэр Москвы Сергей Собянин ответит на самые волнующие вопросы горожан. Принять участие может каждый. Смотрите в прямом эфире на канале "ТВ Центр" 20 июля в 20:00.
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