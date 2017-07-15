Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей

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Как меняется столица? Что уже удалось сделать, и что еще предстоит? Программа реновации жилищного фонда и проект реконструкции городских улиц - мэр Москвы Сергей Собянин ответит на самые волнующие вопросы горожан. Принять участие может каждый. Смотрите в прямом эфире на канале "ТВ Центр" 20 июля в 20:00.