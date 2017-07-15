11:46, 15 июля 2017

Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей

Теги:  Москва  собянин  интервью

Как меняется столица? Что уже удалось сделать, и что еще предстоит? Программа реновации жилищного фонда и проект реконструкции городских улиц - мэр Москвы Сергей Собянин ответит на самые волнующие вопросы горожан. Принять участие может каждый. Смотрите в прямом эфире на канале "ТВ Центр" 20 июля в 20:00.

Задайте свой вопрос Сергею Собянину на сайтах mos.ru и tvc.ru.

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