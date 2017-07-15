Весельницкая хотела передать Трампу-младшему компромат на Браудера

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Генеральная прокуратура России не имеет отношения к скандальной встрече юриста Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим. Как заявили в ведомстве, все публикации западной прессы на тему так называемого "российского компромата" на Хиллари Клинтон — ложь. От затянувшейся информационной войны уже устал и сам президент США.

Едва успев вернуться в Вашингтон из Парижа, Дональд Трамп с женой Меланьей уже в Нью-Джерси — из VIP-ложи наблюдают за женским турниром по гольфу. Американский президент, кажется, использует любую возможность, лишь бы сбежать из Белого Дома, который, впрочем, впору переименовывать в Желтый. Работа там парализована очередным скандалом, передает "ТВ Центр". Снова ищут предателей, "сливших" прессе очередные сведения о связях Трампа с Россией. Ходят даже слухи о грядущих увольнениях в администрации.

"Есть письмо Дональду Трампу-младшему, в котором российское правительство через посредника, британского музыкального промоутера Роба Голдстоуна, предлагает свою помощь в том, чтобы "обвинить Хиллари". Есть и ответ сына президента: "Мне это нравится", - пишет New York Times.

Почему для столь важного дела Кремль выбрал в качестве посредника представителя шоу-бизнеса, NYT не пояснила. Зато первой сообщила "сенсационную новость". В итоге встреча сына президента с "адвокатом российских властей" Натальей Весельницкой, которая и должна была якобы передать компромат на Клинтон, состоялась в июне прошлого года. На ней еще присутствовали зять президента Джаред Кушнер и тогдашний руководитель предвыборного штаба Пол Манафорт. Другие газеты и телеканалы тут же подключились. Причем так активно, что даже исторические переговоры Трампа с Путином отошли на второй план. Сыну американского президента пришлось оправдываться: мол, да, было, но совсем не так, как это представляют СМИ.

"Слушайте, это была пустая трата времени. Я даже ничего не сказал отцу - нечего было рассказывать. Очень быстро выяснилось, что Наталья Весельницкая не располагала значимой информацией", - заявил он.

Вместо компромата на Хиллари говорили о "законе Магнитского" и запрете на усыновление российских детей американцами. Встреча продлилась 20 минут. Кушнер не высидел и половины, Манафорт почти сразу погрузился в изучение мобильного телефона. Так беседу описывает и Трамп-младший, и сама Весельницкая. Связь с российскими властями юрист отрицает. В Кремле тоже говорят, что не знают ее. Заведомо ложными сообщения в американских СМИ называют и в Генеральной прокуратуре России. По версии заокеанской прессы, именно это ведомство готовило встречу.

Западные СМИ публикуют новые версии российско-американского заговора. Wall Street Journal, к примеру, пишет, что адвокат из России, опять же по поручению Кремля, надеялась передать Трампу-младшему результаты своего расследования в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Среди прочего, это были сведения о том, что связанная с ним фирма нелегально спонсировала Демпартию США. Сына президента это якобы не заинтересовало, но ведь могло же, по мнению газеты. Всё как обычно - никаких доказательств, однако маховик работает. В глазах избирателя Дональд Трамп все больше походит на марионетку Москвы. Все больше аргументов у американского истеблишмента за импичмент главе государства.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".