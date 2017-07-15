Вид мимозы попал в список запрещенных в России веществ

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Растение мимоза хостилис попало в список запрещенных в России наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В нем содержится психоактивное вещество диметилтриптамин. В МВД рассказали, что в последнее время фиксировали высокую активность по продаже частей и семян мимозы.

Правительство расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В обновленный список, в частности, попала "мимоза хостилис", которая содержит психоактивное вещество диметилтриптамин.

В сообщении правительства отмечается, что МВД зафиксировало в интернете высокую активность по распространению его высушенных частей и семян для выращивания.

Также сообщает, что в России зафиксированы случаи употребления психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700, употребление которых привело к нескольким случаям отравлений со смертельным исходом.

Всего в перечень включено 12 веществ — беноциклидин, метоксикетамин, фуранилфентанил, дезхлорэтизолам, диклазепам, клоназолам, меклоназепам, нифоксипам, пиразолам, фторбромазепам и этизолам.