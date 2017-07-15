Неизвестный устроил резню в метро Тегерана

Теги: иран нападение Происшествие

По меньшей мере 15 человек получили ранения в тегеранском метро, где неизвестный мужчина напал с ножом на священнослужителя. Полицейские вынуждены были открыть огонь для задержания нападавшего.

15 человек пострадали в результате вооружённого нападения в тегеранском метро, сообщает "ТВ Центр". На одной из станций неизвестный с ножом набросился на священнослужителя и ранил еще нескольких пассажиров, которые попытались остановить преступника.

На место прибыли полицейские. Они открыли огонь по нападавшему. Все раненые были экстренно госпитализированы. О состоянии их здоровья пока не сообщается.

Что касается злоумышленника, известно, что он скончался в больнице в результате большой потери крови.