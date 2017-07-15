Пентагон отреагировал на закупку Турцией российских С-400

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В Пентагоне назвали суверенным решением намерение Турции купить в России зенитные ракетные системы С-400. В то же время, глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис намекнул Анкаре на то, что российские ЗРК могут оказаться несовместимыми с техникой НАТО.

Желание властей Турции приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400 является суверенным решением Анкары. Об этом заявил глава американского Пентагона Джеймс Мэттис, пишет ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что российские С-400 несовместимы с техникой НАТО, членом которого является Турция.

Переговоры по закупкам С-400 Москва и Анкара начали несколько месяцев назад. Турция собирается потратить на российские ЗРК 2,5 миллиарда долларов.

Накануне посол Турции в России Хюсейин Дириоз заявил, что членство страны в НАТО не препятствует поставкам систем С-400.