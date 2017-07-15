A320 экстренно сел в Казани из-за задымления в багажном отсеке

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В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Караганда. По предварительным данным, причиной стал сигнал неисправного датчика о задымлении в багажном отсеке.

Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в Казани из-за подозрения на задымление в багажном отсеке. Об этом сообщает "Интерфакс".

Борт выполнял рейс Москва - Караганда. В самолете находились 117 человек. После посадки их разместили в здании аэропорта. Службы воздушной гавани осмотрели самолет, но не обнаружили задымление. Тем не менее, борт заменили. Спустя три часа пассажиры продолжили полет в Караганду.

По предварительным данным, вынужденная посадка совершена в результате неисправности датчика "Задымление".