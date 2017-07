Кадыров пригрозил "поставить раком" весь мир в случае ядерной войны

США ведут политику, направленную против руководства России. Об этом в интервью американскому телеканалу HBO заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос, считает ли он США врагом России.

"Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем, раком поставим", — добавил он.

