Кадыров пригрозил "поставить раком" весь мир в случае ядерной войны

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил перевернуть мир и "поставить его раком" в случае ядерной войны. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу. По его словам, Россия не считает США врагом, потому что это не такое "сильное государство".

США ведут политику, направленную против руководства России. Об этом в интервью американскому телеканалу HBO заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос, считает ли он США врагом России.

"Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем, раком поставим", — добавил он.

3. In an interview with @RealSportsHBO one of Putin's biggest allies says "we will put the world on its knees and screw it from behind." pic.twitter.com/nYpu78nDDy — Yashar Ali (@yashar) 14 июля 2017 г.

Кроме того, Кадыров обвинил США в проведении политики против российского руководства. По словам главы Чечни, у него есть "хорошая армия, которая может нападать и защищать".

Позднее Кадыров уточнил, что его заявление — "не просто слова". "За наше государство готовы жизнь отдать", - написал он в своем Telegram.