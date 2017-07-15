Пострадавшую при нападении в Хургаде россиянку выписали из больницы

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Россиянка, пострадавшая во время нападения в Хургаде, выписана из больницы. Об этом сообщили в нашем генконсульстве. Накануне две гражданки Германии стали жертвами мужчины, который ворвался в отель с ножом. От его рук пострадали также туристы из Армении, Чехии и России. Нападавший задержан, сейчас он даёт показания.

Как сообщают правоохранительные органы Египта, задержанный за вооруженное нападение на туристов 27-летний студент Абдеррахман Шаабан в полицейских и оперативных сводках никогда не числился. Поэтому о мотивах преступления в МВД пока ничего не говорят. Зато местные СМИ активно обсуждают три возможные причины резни на пляже в Хургаде. Это бытовая ссора, психическое расстройство нападавшего, и, наконец, его приверженность взглядам запрещенной во многих странах, в том числе и России, группировке "Исламское государство". В пятницу днем, злоумышленник, вооруженный ножом проник с общественной территории на пляж гостиницы "Захабия" и напал на отдыхающих. Очевидцы говорят, что его целью были иностранцы, передает "ТВ Центр".

Две туристки из Германии, которые первыми попались под руку нападавшего, от ножевых ударов скончались на месте. Еще шесть человек ранены. Среди них граждане Армении, Чехии и России.

Еще трое также получили незначительные травмы. А вот двоим пациентам, с глубокими проникающими ранениями, несмотря на то, что их жизни ничего не угрожает, придется задержаться в госпитале. Сообщается, что после атаки злоумышленник пытался скрыться, однако был схвачен. Обезвредить нападавшего помогла раненая гражданка Армении, ударив его шезлонгом. Задержанный сейчас дает показания. В Хургаде усилены меры безопасности. При этом губернатор провинции Красное море назвал этот инцидент единичным случаем. Власти Египта надеются, что инцидент никак не повлияет на приток туристов в страну.

Александр Огородников. "ТВ Центр".