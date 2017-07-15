На авиасалоне МАКС завершается подготовка к открытию

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В подмосковном Жуковском завершилась генеральная репетиция лётной программы Международного авиа-космического салона. МАКС-2017 стартует уже во вторник. В авиа-форуме участвуют более 25 стран. Для посетителей подготовили зрелищные выступления пилотажных групп и экспозицию летательных аппаратов.

Журналистов на МАКСе встречает легендарный штурмовик времён Великой Отечественной Ил-2. Это единственный в мире летающий экземпляр. Машину собирали буквально по запчастям, но 80% материалов здесь родные, настоящие, отмечает "ТВ Центр".

От самолётов прошлого к авиации будущего — в субботу журналистам показали фрагмент лётной программы церемонии открытия авиасалона. Российские пилотажные группы выполняли фигуры высшего пилотажа. Все прошло на высшем уровне.

В программе салона будут задействованы 200 воздушных судов. Свое мастерство покажут восемь пилотажных групп. Особое внимание – "Рыцарям из Объединенных Арабских Эмиратов". Именно так называется эскадрилья ВВС этого ближневосточного государства. Наши летчики ответят групповым пилотажем на четырех новейших истребителях Су-35С. Такого публика не видела. Еще одна новинка - многоцелевой истребитель МиГ-35, проходящий сейчас летные испытания.

Среди винтокрылых машин обращаем внимание на модернизированный военный транспортник Ми-171. Технический облик этой машины был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в Сирии. Хедлайнер гражданской авиации - узкофюзеляжный МС-21, который совсем недавно совершил свой первый полет.

Какие-то машины уже прибыли в Жуковский, другие прилетят позже. Вообще МАКС в своей подготовительной части напоминает большую стройку. Сейчас монтируются павильоны, устанавливается оборудование. На выставочных стендах можно увидеть семейство ракет-носителей "Союз", спутников и других космических аппаратов. А еще те, кто мечтал побывать на борту Международной космической станции, смогут сделать это здесь. Будет представлена модель МКС, правда, в 50 раз меньше.

Это лишь краткая программа форума. По опыту прошлых лет можно с уверенностью сказать, что просто не хватает времени обойти все стенды, послушать рассказы о новинках и, конечно, все изучить, потрогать руками. МАКС-2017 стартует 18 июля. Во вторник начнется программа для специалистов. Через неделю, в следующие выходные, авиасалон будет открыт для всех.

Павел Прокопенко, Дмитрий Шаракин, Михаил Фёдоров. "ТВ Центр".