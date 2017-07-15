В Жулебине завершается строительство храма в честь Сретения Господня

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Владимир Ресин осмотрел ход строительства храма в районе Жулебино. Это самая большая церковь на юго-востоке столицы.

В Москве в районе Жулебино завершается строительство храма в честь Сретения Господня. В субботу ход работ осмотрел советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Церковь возведена по индивидуальному проекту и рассчитана на тысячу прихожан. Это самый большой храм в Юго-восточном округе. Иконостас изготовят из мрамора. Хотя работы еще не закончены, там уже регулярно проводятся службы.