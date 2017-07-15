13:58, 15 июля 2017

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутске

Теги:  ДТП  автобус  иркутск

Маршрутный автобус столкнулся в легковым автомобилем в Иркутске. По данным МЧС, пострадали восемь человек. Сведений о погибших не поступало.

В Иркутске столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. ДТП произошло на улице Рабочего штаба. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.

В результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе шестеро пассажиров маршрутки. Сведений о погибших не поступало.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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