Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Иркутске

Теги: ДТП автобус иркутск

Маршрутный автобус столкнулся в легковым автомобилем в Иркутске. По данным МЧС, пострадали восемь человек. Сведений о погибших не поступало.

В Иркутске столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. ДТП произошло на улице Рабочего штаба. Об этом сообщили в МЧС Иркутской области.

В результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе шестеро пассажиров маршрутки. Сведений о погибших не поступало.

На месте работают сотрудники ГИБДД.