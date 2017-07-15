Минтранс ограничил полеты "Грузинских авиалиний" в Москву

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Российский Минтранс ограничил полеты в Москву грузинской авиакомпании Georgian Airways. В ведомстве рассказали, что Тбилиси не разрешают "Уральским авиалиниям" выполнять 4 рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси.

Россия ограничила полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways из Тбилиси в Москву. В ведомстве пояснили, что это стало ответной зеркальной мерой на запрет грузинской стороной на выполнение авиакомпанией "Уральские авиалинии" четыре рейсов из аэропорта Жуковский в Тбилиси.

"Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение "Уральским авиалиниям" на эти полеты", - приводит ТАСС заявление Минтранса.

В "Грузинских авиалиниях" отметили, что рейсы будут отменены до конца октября. Заместитель генерального директора компании Роберт Оганесян полагает, что ущерб от действий российского Минтранса будет исчисляться миллионами.

"Пока не могу точно сказать, сколько это будет миллионов, потому что надо досконально взять и посчитать - это гостиницы, это компенсации и тому подобное", - заявил Оганесян. Его слова передает РИА Новости.