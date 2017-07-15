Уличенных в допинге спортсменов лишат президентских стипендий

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому спортсмены, тренеры и иные специалисты будут лишаться президентской стипендии за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, уличенные в применении запрещенных средств спортсмены не смогут рассчитывать на нее в течение двух лет после окончания срока дисквалификации.

Спортсмены, тренеры или иные специалисты, уличенные в применении допинга, лишаются права на получение стипендии президента России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Выплата стипендии президента Российской Федерации такому спортсмену, тренеру или иному специалисту прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующая антидопинговая организация (в определенных случаях - уполномоченный ею орган) приняла решение о признании его нарушившим антидопинговые правила и о применении к нему соответствующих санкций", - говорится в указе.

Кроме того, олимпийцы, паралимпийцы и чемпионы Сурдлимпийских игр, пойманные допинге, не смогут рассчитывать на президентские стипендии в течение двух лет после истечения срока применения к ним санкций.

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