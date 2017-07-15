В посольстве рассказали о мужестве пострадавшей в Хургаде россиянки

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Россиянка, которая пострадала в результате резни в Хургаде, оказывала сопротивление нападавшему. Как рассказали в российском посольстве в Египте, она оказалась очень мужественной женщиной, что и спасло ей жизнь. По последним данным, преступник мог быть связан с запрещенной организацией "Исламское государство".

Пострадавшая в результате нападения в Хургаде россиянка оказывала активное сопротивление преступнику. Как рассказал Временный Поверенный в делах России в Египте Артем Поляков, женщина повела себя очень мужественно и именно это, возможно, спасло ей жизнь. По его словам, нападавший "не ожидал такого отпора и переключился на других туристов".

"Она отбивалась от ножа, поэтому наибольшее число ран у нее осталось на руке", - рассказал Поляков агентству ТАСС.

Сейчас женщину перевезли на лечение в госпиталь в Каире, где ей предстоит, возможно, длительное восстановление.

Нападение произошла накануне. На один из закрытых пляжей отеля пробрался вооруженный ножом мужчина и напал на иностранных туристов. В результате атаки погибли две гражданки Германии. Преступник при попытке скрыться был задержан.

По данным СМИ, совершивший нападение мужчина состоял в контакте с запрещенной группировкой "Исламское государство". Приказ совершить атаку он якобы получил напрямую от террористов.

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