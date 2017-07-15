Климкин указал на бессмысленность декларации саммита Украина-ЕС

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Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал отсутствие итогового заявления саммита Украины - ЕС. По его словам, никаких новых прорывных договоренностей достигнуто не было, а текст, "который прочитают эксперты", не нужен.

Необходимости в итоговой декларации саммита Украина — ЕС не было. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает газета "Корреспондент".

"Все очень просто: зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы", — сказал Климкин.

По его словам, "зачем нужен текст, который прочитают только эксперты, и в котором нет прорывных целей".

Саммит Украина-ЕС проходил в Киеве 12 и 13 июля и завершился без традиционного совместного заявления.

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