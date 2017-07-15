Росгвардия опровергла информацию о взрывах в Петрозаводске

Теги: Общество взрыв росгвардия

В Росгвардии не подтвердили информацию СМИ о взрывах при обезвреживании подозрительной сумки на вокзале в Петрозаводске. По данным ведомства, за взрывы жители приняли хлопки гидроразрушителя.

Взрывов при обезвреживании подозрительной сумки на вокзале в Петрозаводске не было. Об этом сообщили в Росгвардии, пишет "Интерфакс".

По данным ведомства, местные жители обнаружили на площади Гагарина бесхозную сумку. Прибывшая на место инженерно-техническая группа приняла решение обезвредить ее с помощью гидроразрушителя. Именно гидроудары сопровождались громкими хлопками.

При осмотре выяснилось, что в сумке находились личные вещи.