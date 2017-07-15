Росгвардия опровергла информацию о взрывах в Петрозаводске
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В Росгвардии не подтвердили информацию СМИ о взрывах при обезвреживании подозрительной сумки на вокзале в Петрозаводске. По данным ведомства, за взрывы жители приняли хлопки гидроразрушителя.
Взрывов при обезвреживании подозрительной сумки на вокзале в Петрозаводске не было. Об этом сообщили в Росгвардии, пишет "Интерфакс".
По данным ведомства, местные жители обнаружили на площади Гагарина бесхозную сумку. Прибывшая на место инженерно-техническая группа приняла решение обезвредить ее с помощью гидроразрушителя. Именно гидроудары сопровождались громкими хлопками.
При осмотре выяснилось, что в сумке находились личные вещи.