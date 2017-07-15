На Украине арестовали бывшего харьковского губернатора Добкина

Теги: коррупция арест Украина

Киевский суд арестовал депутата Верховной рады и бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина. Чиновника подозревают в мошенничестве с землей в период руководства регионом.

Суд в Киеве арестовал на два месяца депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" и бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина. Об этом сообщает телеканал "112 Украина". Его подозревают в мошенничестве с землей в период руководства областью.

По версии следствия, Добкин завладел 78 гектарами земли в Харькове на общую сумму около 8,5 миллиона долларов.

При этом суд допустил возможность внесения залога в размере 1,9 миллиона долларов. Если Добкин не внесет эту сумму в течение пяти дней, он будет помещен под стражу.