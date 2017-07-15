Устроивший резню в отеле египтянин искал в Хургаде работу

Теги: В мире египет нападение

Соседи 28-летнего египтянина, который совершил нападение на отель в Хургаде, утверждают, что он не принадлежал ни к одной из террористических группировок, а в курортный город отправился в поисках новой работы. До этого мужчина семь месяцев проработал в Саудовской Аравии.

СМИ выяснили подробности о личности мужчины, напавшего на отель в Хургаде. 28-летний Абдеррахман Шамс ад-Дин приехал в город в поисках работы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные египетской газеты "Аль-Ахрам",

Издание сообщает, что в прошлом году мужчина ездил в Саудовскую аравию, где работал бухгалтером в автосалоне. Через семь месяцев фирма закрылась и он вернулся в родную деревню Эль-Мунша эль-Кубра, где не смог найти работу. О том, что в Хургаде Абдеррахман рассчитывает найти новое место, рассказали его соседи.

Ранее полиция подтвердила, что на мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Нападение произошла накануне. На один из закрытых пляжей отеля пробрался вооруженный ножом мужчина и напал на иностранных туристов. В результате атаки погибли две гражданки Германии. Преступник при попытке скрыться был задержан.

СМИ назвали три версии причины случившегося — терроризм, личная месть и психическое заболевание.

Читайте также:

В посольстве рассказали о мужестве пострадавшей в Хургаде россиянки