Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях

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Погодные аномалии, которые происходят летом 2017 года, в будущем будут повторяться чаще. Это связано с потеплением в Арктике, считает советник президента России по климату Александр Бедрицкий.

Погодные аномалии лета 2017 года в будущем могут повторяться чаще. Об этом заявил советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий, выступая на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре.

По его словам, из-за потепления в Арктике температурный контраст между полюсами и экватором сокращается.

"Это приводит к увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе", - приводит его слова "Интерфакс".

По мнению Бедрицкого, климатический фактор важно учитывать при реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности.

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