Помощник Трампа готов стать питбулем ради его защиты

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Зампомощника Дональда Трампа Себастьян Горка готов стать питбулем президента и дать отпор СМИ, которые публикуют фейковые новости про него.

Заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что готов стать питбулем президента и дать отпор СМИ. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Кто-то должен быть питбулем президента, и я готов. Я собираюсь ответить СМИ (которые нападают на Трампа)", - заявил Горка, добавив, что репутация телеканалов CNN и MSNBC "улетучилась как дым", и они столкнулись с кризисом доверия зрителей.

"Они занимались этими "иллюзорными связями" в течение девяти месяцев - и ни одного доказательства незаконной деятельности. Они терпят фиаско. Кто-то должен заставить их проснуться, и я рад помочь им", - отметил Горка.

Американские СМИ регулярно публикуют материалы о связях Дональда Трампа с Россией и вмешательстве Москвы в выборы президента. При этом доказательств этих утверждений представлено не было.