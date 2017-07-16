Умер актер Владимир Толоконников

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В Москве на 75-м году жизни скончался актер театра и кино Владимир Толоконников. По словам друзей артиста, он чувствовал себя хорошо 14 июля, а спустя день его не стало. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в столице, а отпевание состоится в Сретенском монастыре.

В Москве скончался казахстанский актер Владимир Толоконников. Ему было 74 года, передает "Интерфакс".

По словам друзей артиста, он чувствовал себя хорошо еще в пятницу и снимался в кино "СуперБобровы-2". Однако вечером 15 июля скончался.

Похороны Толоконникова пройдут на Троекуровском кладбище в столице. Отпевание состоится в Сретенском монастыре.

Владимир Толоконников был советским и казахстанским актером театра и кино, Заслуженным артистом Казахской ССР. Его самая известная роль - Полиграф Шариков из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".