В Перл-Харборе на воду спустили новый эсминец ВМС США John Finn

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Новый эсминец с управляемым ракетным оружием John Finn спустили на воду в Перл-Харборе. Корабль ВМС США назван в честь американского моряка Джона Финна, который оборонял базу Перл-Харбор в ходе нападения японцев 7 декабря 1941 года.

На вооружение ВМС США поступил эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием John Finn типа Arleigh Burke. Церемония введения в строй корабля прошла 15 июля на военно-морской базе Перл-Харбор (штат Гавайи).

По словам главы Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирала Гарри Харриса, введение в строй корабля посылает союзникам и противникам в АТР сигнал о том, что Соединенным Штатам важно происходящее в регионе.

"Мы верим в мир, который поддерживается на сильной власти. И появление этого корабля говорит нашим друзьям и противникам, что мы очень серьезно относимся к данному региону", — заявил Харрис.

Эсминец назвали в честь американского моряка Джона Финна, сообщает РИА Новости. Он защищал базу Перл-Харбор в ходе нападения японцев 7 декабря 1941 года. Финн получил 20 ранений, однако не оставил поле боя. За проявленный героизм моряка наградили орденом Почета. Он скончался в 2010 году в возрасте 100 лет.