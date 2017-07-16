Операция Маккейна помешала голосованию по Obamacare

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Глава Республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что голосование по отмене Obamacare отложено. Причина в глазной операции, которая была проведена сенатору Джону Маккейну. Сейчас он проходит период реабилитации. По мнению Макконнелла, каждый голос сенатора имеет значение для судьбы документа.

Голосование по законопроекту об отмене действующей системы медстрахования Obamacare в США отложено по причине операции, которую перенес сенатор от Республиканцев Джон Маккейн. Об этом рассказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, передает ТАСС.

Макейн не сможет присутствовать на голосовании из-за необходимости пройти период реабилитации после проведенной глазной операции.

Законопроект об отмене Obamacare был утвержден Палатой представителей. В настоящее время он находится в Сенате, где против него выступает ряд республиканцев. В этой связи каждый голос сенатора имеет значение для судьбы документа.