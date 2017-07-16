КНДР отказалась от диалога с США по ядерной программе

Теги: В мире сша кндр

Пхеньян не желает идти на диалог с Вашингтоном по своей ядерной программе. В КНДР заявили, что такой вариант событий исключен из-за призывов США "усилить глобальное давление" на Северную Корею.

В КНДР раскритиковали призывы США "усилить глобальное давление" на Пхеньян. При таких раскладах Северная Корея исключает любой диалог по денуклеаризации полуострова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что разговоры о глобальных действиях, в которых "суверенное государство обвиняют в обладании возможностями самообороны", являются живым проявлением силовой политики в стиле президента США Дональда Трампа. По мнению Пхеньяна, она нацелена на преследование интересов США за счет других.

"Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР", — отмечает ЦТАК.

Кроме того, Северная Корея считает все попытки США мобилизовать мир на участие в кампании против суверенного государства бандитскими. По мнению руководства КНДР это происходит только потому, что Северная Корея попала в немилость Вашингтона.