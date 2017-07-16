При пожаре в Братске погибли семь человек

Семь человек, в том числе трое детей, стали жертвами пожара в жилом доме в Иркутской области. Возгорание произошло в ночь на 16 июля в садоводческом товариществе Братска. К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил помещение.

Дом сгорел дотла. Чтобы приступить к поисковым работам, спасателям пришлось несколько часов проливать пепелище водой. Разбирая завалы, пожарные обнаружили останки семерых человек. На арендованной даче отдыхали две семьи, передает "ТВ Центр".

"Тушили недолго. Основная проблема была именно сохранение вещественных доказательств и останков погибших. В ходе разборки и проливки строительных конструкций сгоревшей дачи были обнаружены сильные останки семи человек. Из них трое детей. Личности устанавливаются", - рассказал начальник отряда ФГКУ "8 ОФПС по ИО" города Братск Игорь Кистенев.

Сообщение о пожаре в садовом кооперативе "Железнодорожник" поступило в 3:00. Из-за того, что дом стоит на окраине поселка, его поздно обнаружили. К моменту прибытия спасателей деревянное строение уже полностью горело. Произошло обрушение кровли, огонь перекинулся на баню. Соседи, обнаружившие пожар, не смогли подобраться к дому, чтобы оказать помощь.

"Я тогда побежала, а пламя на калитке, на воротах. Все горит. Боялись машина под проводами. Не дай Бог еще взорвется все. Я туда добежала, жар такой, я обратно, потом опять туда. Смотрю бежит кассир с мужем, потом еще один мужчина пришел с нижней улицы", - сказала соседка Галина.

Следственный комитет начал проверку. Причина возгорания пока не установлена. Рассматриваются две версии: короткое замыкание проводки и посторонний источник огня. В дачном доме отдыхали две семьи. Этот участок они арендовали. По словам соседей, накануне жильцы что-то отмечали и, возможно, из-за алкогольного опьянения не смогли покинуть дом.

Никита Васильев, "ТВ Центр".