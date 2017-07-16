Почти 30 человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Республике Марий Эл

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В Республике Марий Эл опрокинулся автобус. В результате пострадали 29 человек. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.

Пассажирский автобус опрокинулся в Республике Марий Эл. Как сообщили в МВД, 29 человек пострадали. Шестеро госпитализированы, передает "ТВ Центр".

Авария произошла в Моркинском районе. По предварительным данным, водитель уснул за рулём. В итоге автобус съехал в кювет и перевернулся. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Причины произошедшего выясняются.