В Турции организовали митинги в первую годовщину попытки госпереворота

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Годовщину провалившейся попытки государственного переворота в Турции отметили массовыми митингами. В Стамбуле активисты пронесли фотографии погибших к мосту через Босфор. После этого к своим сторонникам обратился президент страны Реджеп Эрдоган.

Массовыми митингами отметили в Турции годовщину провалившейся попытки государственного переворота. Сотни тысяч человек вышли минувшей ночью на улицы и площади крупнейших городов, передает "ТВ Центр".

В Стамбуле собравшиеся пронесли фотографии погибших к мосту через Босфор, где было остановлено наступление мятежников. После этого к своим сторонникам обратился президент страны Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер поздравил граждан с "днём торжества демократии" и заявил, что готов подписать законопроект о возвращении смертной казни. После этого Эрдоган направился в Анкару, где принял участие в церемонии открытия памятника жертвам прошлогодних событий. В противостоянии путчистов с правительственными силами в июле 2016 года погибли не менее 240 человек. Более двух тысяч получили ранения.