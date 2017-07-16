Журналист NBC ужаснулся происходящему в лагере "Азовец"

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Новый взгляд на происходящее на Украине представил зрителям американский телеканал NBC. Героями репортажа стали воспитанники неонацистского военизированного лагеря "Азов", шефство над которым осуществляют боевики из одноимённого карательного батальона. Подростков и детей учат обращаться с оружием и ненавидеть Россию.

Шокирующие весь цивилизованный мир кадры были сняты журналистом американского канала NBC Спайком Джонсоном в детском военизированном лагере "Азовец" под Киевом. С юных лет детей учат защищать украинскую идентичность, пропагандируя ненависть к русским и тем, кто симпатизирует Москве. Инструкторы - бойцы запрещенного в России батальона "Азов", участвующего в боевых действиях на юго-востоке и известного жестокими расправами над мирными жителями. Военные преступники теперь обучают детей. Один из них скромно величает себя - капитан Золото, сообщает "ТВ Центр".

"Я не нацист, не фашист, я националист свой Украины. Мы прививаем те же идеи нашим детям", - заявил капитан Золото.

Те же идеи - неонацистский волчий крюк на знамени батальона, обязательные утренние молитвы, восхваляющие украинских фашистов Бандеру, Шухевича - ложатся на благодатную почву: неокрепший детский ум.

Родители, в большинстве своем родственники радикалов из "Азова", эти мечты не просто поддерживают. А целенаправленно культивируют.

Впрочем, объяснения, чему и как здесь учат юных патриотов, излишни. Дети с винтовками в руках сами выкрикивают, что они собираются сделать с целым народом, живущим по соседству.

Курс молодого бойца в радикальном лагере длится неделю: мальчиков и даже девочек обучают обращению с огнестрельным оружием. Боевой дух поддерживают речевками. Военная подготовка, плюс идеологический фундамент - все в лучших традициях Гитлерюгенда.

Американский журналист признает, что запрещенный в России "Азов" - батальон весьма неоднозначный. И борется он не с мифическими российскими войсками, а с собственными согражданами.

"Они борются со сторонниками России. Это не российская армия, это российские повстанцы, я полагаю. Или даже сторонники России украинского происхождения", - отметил журналист.

В центре международного скандала откровенно фашистский лагерь "Азовец" оказывается не в первый раз. Еще в 2015 году журналисты влиятельного британского таблоида Daily Mail ужасались экстремизму, который абсолютно открыто насаждается детям.

"Они – ультранационалистический, любящий свастики батальон, который открыто выступает против перемирия, согласованного с пророссийскими сепаратистами. Теперь экстремисты из "Азова" обучают детей в возрасте от шести лет тому, как надо стрелять. Это делается для того, чтобы заманить их в кровавый конфликт, проходящий в стране. Лагерь работает под командованием Андрея Билецкого, который однажды признался, что батальону "вообще не нравится перемирие", - отмечали тогда британские журналисты.

Несмотря на осуждение деятельности этого лагеря и в России и на Западе, он продолжает работать, промывая мозги все большему количеству юных украинцев. Пока цивилизованные государства прилагают все усилия для того, чтобы прекратить братоубийственную войну в Донбассе, так называемые украинские патриоты готовят себе на смену тех, кто будет продолжать уничтожать население юго-востока.

Президент страны, где детей открыто учат ненавидеть и убивать все так же на весь мир кричит о том, что Украина-европейское государство. Пока только одна Варшава официально высказалась о том, что с Бандерой и фашистской идеологией Украине в Европе не место.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".