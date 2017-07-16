Между Парижем и Марселем из-за пожаров прервали железнодорожное сообщение

Теги: пожар франция Происшествие

Во Франции прервали железнодорожное сообщение между Парижем и Марселем. Это произошло из-за лесных пожаров в департаменте Буш-дю-Рон.

Французский департамент Буш-дю-Рон на юге страны охвачен лесными пожарами. Площадь возгорания уже превысила 500 гектаров. Огонь подбирается к жилым домам, сообщает "ТВ Центр".

Прервано железнодорожное сообщение между Парижем и Марселем. На борьбу со стихией направлены более 800 человек, вызвано подкрепление из соседних регионов. В тушении задействована и авиация - 13 самолётов и два вертолёта. Причиной пожаров стала сильнейшая засуха, которая установилась на юге Франции с начала лета. Усугубляет ситуацию сильный ветер - его порывы достигают 70 километров в час.

О пострадавших не сообщается. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома и отказаться от использования автомобилей.