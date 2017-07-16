Россиянки Веснина и Макарова победили в финале Уимблдона

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Российские тенниссистки Елена Веснина и Екатерина Макарова одержали победу в финале Уимблдона в Великобритании в парном разряде. Они одолели спортсменок из Румынии и Тайваня, разгромив их со счётом 6:0 в обоих сетах.

Триумфальным успехом наших теннисисток завершился финал Уимблдонского турнира в парном разряде, передает "ТВ Центр".

Олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова нанесли поражение спортсменкам из Румынии и Тайваня, разгромив соперниц со счётом 6:0 в обоих сетах. Встреча длилась 55 минут. При этом россиянки показали безупречную игру, не допустив ни одной ошибки.

Для Весниной и Макаровой эта победа стала первой на Уимблдоне. И уже третьей - на парных турнирах серии "Большого шлема". Ранее теннисистки одержали верх на Открытых чемпионатах Франции и США.