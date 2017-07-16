В Подмосковье проводили новый экипаж МКС
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В Звездном городке прошли проводы нового экипажа МКС. Команда должна отправится на орбиту 28 июля с космодрома Байконур. В состав экспедиции, в частности, входит россиянин Сергей Рязанский, для которого это уже второй полет.
В Подмосковном Звездном городке в воскресенье состоялись проводы нового экипажа Международной космической станции. Команда должна отправится на орбиту 28 июля с космодрома Байконур, передает "ТВ Центр".
В состав экспедиции вошли россиянин Сергей Рязанский - для него это уже второй полет. Работать на МКС также будут американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. В общей сложности на орбитальной станции космонавты должны будут провести больше 300 экспериментов.