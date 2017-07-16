В Подмосковье проводили новый экипаж МКС

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В Звездном городке прошли проводы нового экипажа МКС. Команда должна отправится на орбиту 28 июля с космодрома Байконур. В состав экспедиции, в частности, входит россиянин Сергей Рязанский, для которого это уже второй полет.