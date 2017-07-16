В Москве состоялся пятый в истории ночной забег
В Москве уже в пятый раз состоялся ночной забег. Участие в нем приняли более шести тысяч человек. На их пути расположились стадион "Лужники", памятник Петру Первому и Храм Христа Спасителя.
Более шести тысяч человек приняли участие в ночном забеге в центре Москвы. Профессиональные спортсмены и просто любители преодолели дистанцию в 10 километров, сообщает "ТВ Центр".
А чтобы бежать было веселее, всем раздали яркие фонарики. Организаторы проложили и живописный маршрут. На пути - стадион "Лужники", памятник Петру Первому и Храм Христа Спасителя.
В связи с забегом некоторые улицы и набережные в центре города были перекрыты. Завершилось масштабное мероприятие церемонией награждения. Ночной забег провели в столице уже в пятый раз.