В Алуште открыли туристический маршрут на поля лаванды

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В Крыму открыли новый туристический маршрут. На полуострове в самом разгаре сезон цветения лаванды и все желающие могут увидеть огромные фиолетовые поля. Масло лаванды используют в косметике, медицине, а из цветов изготавливают даже десерты.

Цветущую горную лаванду в Крыму, как и сто лет назад, срезают только вручную. Уборочная техника на эти склоны просто не доедет. Профессиональным резчикам с удовольствием помогают туристы. Даже пара часов, проведённые на поле, улучшают самочувствие и гарантируют хорошее настроение, передает "ТВ Центр".

Плантация лаванды под Алуштой - самая высокогорная в Крыму. Если прислушаться, то поле буквально жужжит. Тысячи пчел привлекает сюда цветущая лаванда. Именно в середине лета она набирает максимальное количество ценного эфирного масла.

Из каждого центнера собранной лаванды можно получить всего один килограмм масла. В советские годы его закупали ведущие французские парфюмеры. Доходы от экспорта были такими большими, что цветы лаванды называли сиреневым золотом Крыма. Сегодня сырье закупают производители косметики со всей России.

"Оно обладает и противовоспалительными свойствами, заживляющими, омолаживающими, успокаивающими нервную систему. То есть, воздействует комплексно на весь организм", - заявила маркетолог Екатерина Михайловская.

Спрос на продукты из лаванды и других крымских цветов за три года вырос в несколько раз. Местная косметика - это ведь ещё и популярный крымский сувенир. Самый известный - местные гидролаты. Жидкость, которую получают в процессе выпаривания свежесорванных цветков, очень полезна для человеческой кожи.

"Здесь гидролаты розмарина, лаванды, шалфея, исопа, василька. Все производим сами, выращивается в Крыму. Собирается в экологически чистых зонах", - сказала начальник цеха производства Арина Якушина.

Для Юлии Моисеевой лаванда это не только ценное эфирное масло. Художницу вдохновили прежде всего десятки оттенков сиреневого на фоне Черного моря. В поисках такого горного пейзажа она проехала сотни километров.

"Вот это сочетание фиолетового, сиреневого, перебивающегося зеленым, и перспективой на море - это очень важно для меня. Запах свободы - вот что такое Крым", - отметила художник Юлия Моисеева.

После нескольких часов на поле - обязательное чаепитие. В составе заварки десять видов горных трав. Все собрано вручную. Восстановить силы помогут варенье из лепестков роз и лавандовый сироп - продукты со вкусом крымского лета.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин "ТВ Центр", Крым.