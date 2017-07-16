Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве 16 июля

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Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве 16 июля. Синоптики отмечают, что ожидаемая погода потенциально опасна. Ожидается гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве в воскресенье. Это связано с ожидающейся грозой с сильными порывами ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что ожидаемая погода потенциально опасна. Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Сейчас он действует также на территории Тверской, Тульской, Ярославской, Рязанской, Курской и других областей.

Синоптики отметили, что ожидается дождь, местами сильный. Прогремит гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов тепла.