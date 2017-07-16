"Зенит" победил "СКА-Хабаровск" в первом матче при Манчини

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"Зенит" из Санкт-Петербурга одержал первую победу при новом тренере Роберто Манчини в официальных матчах. В первом туре РФПЛ обыгран "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу в первом туре РФПЛ над "СКА-Хабаровск". Это была дебютная игра для итальянского специалиста Роберто Манчини на посту главного тренера "сине-бело-голубых", сообщает TVC.ru.

На стартовый матч чемпионата России наставник "Зенита" выставил двух новичков. В середине поля играл пришедший из итальянской "Ромы" Луис Паредес, а также экс-игрок "Ростова" Александр Ерохин.

В первом тайме счет мог открыть нападающий хозяев поля Руслан Корян. Однако вратарь питерцев Андрей Лунев успел среагировать на дальний удар нападающего хабаровчан со штрафного. В итоге мяч от его рук отлетел в перекладину. Это был самый опасный момент в первом тайме.

В начале второго Манчини выпустил на поле стадиона имени Ленина Далера Кузяева вместо Ерохина. В итоге именно Кузяев забил первый мяч дальним ударом. В ответ Лунев вновь выручил "Зенит" после удара головой в упор Исмаила Эдиева. Кроме того, в перекладину, исполнив футбольный прием робана, попал аргентинский форвард хозяев Хуан Лескано.

Тем не менее, гости довели матч до победы. Второй гол забил Александр Кокорин. В следующем туре "Зенит" примет в Петербурге казанский "Рубин", а "СКА-Хабаровск" поедет в Тулу на игру с "Арсеналом".