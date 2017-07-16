Агент Толоконникова назвала вероятную причину его смерти
Директор актерского агентства МАЯК Рита Ленских, которая была агентом актера Владимира Толоконникова, назвала вероятную причину его смерти. По ее словам, это могло быть связано с остановкой сердца. Она добавила, что уход 74-летнего артиста стал неожиданностью для всех.
Агент казахстанского актера Владимира Толоконникова, директор актерского агентства МАЯК Рита Ленских, рассказала подробности о его смерти, передает "Росбалт".
Она подчеркнула, что предварительной причиной кончины 74-летнего артиста стала остановка сердца. Его уход, при этом, стал неожиданностью для всех, добавила она. Ленских отметила, что Толоконников продолжал активно работать и не обращался за медпомощью.
Она добавила, что Толоконникова не стало за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену.
О кончине Владимира Толоконникова стало известно ранее в воскресенье. Друзья артиста отметили, что он чувствовал себя хорошо 14 июля, а спустя день его не стало.
Похороны должны пройти на Троекуровском кладбище в столице, а отпевание - в Сретенском монастыре.
Любовь и признание зрителей он получил после выхода на экраны фильма "Собачье сердце", в котором Владимир Алексеевич исполнил роль Шарикова. Эта лента стала его громким дебютом в кинематографе. Как вспоминают коллеги, Толоконников был утверждён уже с первой пробы.
Мастер комедийного жанра. Заслуженный артист Казахской ССР. Почти всю свою жизнь он отдал сцене Алма-атинского театра имени Лермонтова, создав десятки ярких образов.