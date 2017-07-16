Агент Толоконникова назвала вероятную причину его смерти

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Директор актерского агентства МАЯК Рита Ленских, которая была агентом актера Владимира Толоконникова, назвала вероятную причину его смерти. По ее словам, это могло быть связано с остановкой сердца. Она добавила, что уход 74-летнего артиста стал неожиданностью для всех.

Агент казахстанского актера Владимира Толоконникова, директор актерского агентства МАЯК Рита Ленских, рассказала подробности о его смерти, передает "Росбалт".

Она подчеркнула, что предварительной причиной кончины 74-летнего артиста стала остановка сердца. Его уход, при этом, стал неожиданностью для всех, добавила она. Ленских отметила, что Толоконников продолжал активно работать и не обращался за медпомощью.

​Она добавила, что Толоконникова не стало за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену.

О кончине Владимира Толоконникова стало известно ранее в воскресенье. Друзья артиста отметили, что он чувствовал себя хорошо 14 июля, а спустя день его не стало.

Похороны должны пройти на Троекуровском кладбище в столице, а отпевание - в Сретенском монастыре.

Любовь и признание зрителей он получил после выхода на экраны фильма "Собачье сердце", в котором Владимир Алексеевич исполнил роль Шарикова. Эта лента стала его громким дебютом в кинематографе. Как вспоминают коллеги, Толоконников был утверждён уже с первой пробы.

Мастер комедийного жанра. Заслуженный артист Казахской ССР. Почти всю свою жизнь он отдал сцене Алма-атинского театра имени Лермонтова, создав десятки ярких образов.