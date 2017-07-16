Арабские страны потребовали отобрать у Катара ЧМ-2022

Теги: Спорт футбол катар

Шесть арабских государств потребовали лишить Катар права проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. По их мнению, Доха не сможет обеспечить безопасность игроков и болельщиков, так как эмират якобы является базой терроризма.

Новая волна давления на Катар! Сразу шесть арабских стран требуют лишить эмират права проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. Как сообщает "ТВ Центр", о переносе турнира к ФИФА обратились Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет. Они называют Катар базой терроризма. По их мнению, государство не сможет обеспечить безопасность игроков и болельщиков.

В Международной федерации футбола (ФИФА) пока эту информацию официально никак не комментируют. В начале июня дипломатические отношения с Катаром разорвали девять арабских стран, обвинив Доху в финансировании экстремистских группировок.

Читайте также:

Арабские страны ответили Катару на отказ от ультиматума

Арабские страны получили от Катара ответ на свой ультиматум

Саудовский король не поедет на саммит G20 из-за ситуации вокруг Катара