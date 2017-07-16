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В Москве на 1-й Тверской-Ямской перекрыто движение для автомобилистов. В частности, сейчас нельзя проехать от Белорусского вокзала до переулка Александра Невского и от улицы Чаянова до станции метро "Маяковская".

В центре Москвы перекрыто движение для автомобилистов на 1-й Тверской-Ямской. В этом районе проводят работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица", передает "ТВ Центр".

Нельзя проехать от Белорусского вокзала до переулка Александра Невского и от улицы Чаянова до станции метро "Маяковская". Также до пяти утра понедельника частично ограничено движение на прилегающих переулках. Автомобилистам советуют выбирать маршруты объезда.

К завершению близится и реконструкция площади Тверская застава. Совсем скоро там, как и десять лет назад, начнут ездить трамваи. В масштабных работах в центре столицы задействованы несколько сотен человек и более 200 единиц техники.