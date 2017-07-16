В результате падения автобуса в ущелье в Индии погибло 16 паломников

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В результате падения автобуса с паломниками в Индии погибло не менее 16 человек. Транспортное средство рухнуло в ущелье в штате Джамму и Кашмир.

Не менее 16 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в ущелье в Индии. Пострадали еще 19. Об этом пишет "Российская Газета".

Авария произошла в штате Джамму и Кашмир на автотрассе, которая соединяет города Джамму и Шринагар. Транспортное средство по неустановленной причине слетело с трассы, перевернулось и упало в горный ручей.

Паломники направлялись к храму Амарнатха.