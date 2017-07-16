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В Версале на 96-м году жизни скончалась французская писательница Анн Голон. Она прославилась серией романов о красавице-авантюристке XVII века Анжелике.

Во Франции скончалась автор серии художественных литературных произведений об Анжелике Анн Голон. Писательница ушла из жизни в возрасте 95 лет, передает "Интерфакс".

По словам ее дочери Надин Голубинофф, Анн Голон скончалась в Версале 14 июля.

Французская писательница сочиняла романы о вымышленной красавице-авантюристке XVII века Анжелике вместе с ее мужем Сержем Голоном. Эта серия состоит из 13 книг. Они переведены на 30 языков.

Ее настоящее имя - Симона Шанжё. Имя мужа Серж Голон – также псевдоним. На самом деле его звали Всеволод Голубинов. Он был выходцем из России.