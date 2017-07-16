Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня за полгода

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Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составил 36%. Это самый низкий уровень для глав Белого дома, которые пробыли на этом посту шесть месяцев. В настоящий момент работу Трампа не одобряют 58% респондентов.

В США рейтинг одобрения президента страны Дональда Трампа упал до рекордно низкого за 70 лет уровня среди президентов, отработавших на своем посту шесть месяцев. Как передает "Интерфакс", сейчас он составляет 36%. Об этом говорят данные совместного опроса, который был подготовлен ABC News и The Washington Post.

В настоящий момент работу Трампа не одобряют 58% респондентов. Это означает, что уровень поддержки главы Белого дома опустился еще на шесть процентных пунктов по сравнению с рейтингом, который был подготовлен к его 100 дням президентства.

Близко к таким низким показателям одобрения (39%) был президент Джеральд Форд в феврале 1975 года за такой же период работы.

Между тем, показатели предыдущего президента страны Барака Обамы спустя полгода работы были на отметке в 59%. На этом же уровне они были и у Джорджа Буша-младшего.

В свою очередь, 63% опрошенных назвали неуместными действия Трампа, которые нацелены на то, чтобы получить компромат на Хиллари Клинтон. Речь идет о встрече его сына с российским адвокатом.

Еще 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов. 67% думают, что команда Трампа помогала ей в этом.

Политика нынешнего президента США приходится не по нраву многим в этой стране. В частности, ряд сотрудников Госдепа считает, что Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон не понимают задач и важности ведомства. А Демократы в Палате представителей США Брэд Шерман и Эл Грин уже выдвинули инициативу импичмента американского президента.