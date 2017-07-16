По подозрению в финансовых преступлениях арестован брат президента Ирана

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Брат президента Ирана Хасана Рухани был арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Сейчас Хосейна Ферейдуна поместили в тюрьму. Залог за него внесен не был. Представитель судебной власти отметил, что некоторые фигуранты дела уже арестованы, но другие находятся на свободе.

В Иране арестовали Хосейна Ферейдуна - брата президента страны Хасана Рухани. Как передает ТАСС, его обвинили в финансовых преступлениях.

По словам официального представителя судебной власти Ирана Голяма Хосейна Мохсени Эжжеи, в отношении Хосейна Ферейдуна было вынесено постановление об аресте с возможностью внесения залога. По его словам, подследственный был помещен в тюрьму, так как, залог внесен не был.

Расследование дела продолжается. Некоторые его фигуранты уже арестованы, но другие находятся на свободе.

О причастности Хосейна Ферейдуна к крупным финансовым махинациям стало известно зимой 2017 года. После победы Рухани на президентских выборах четыре года назад Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе. Тем не менее, в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях. Сам он полностью ушел в тень.