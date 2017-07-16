В Рязани при попытке остановить аттракцион погиб рабочий

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Оператор аттракциона погиб в рязанском торговом центре во время попытки остановить устройство. Молодой человек пытался быстрее остановить аттракцион. Дети, находившиеся на нем не пострадали. От чего именно погиб рабочий, не сообщается.

В Рязани оператор аттракциона скончался на рабочем месте. Это произошло в местном торговом центре при попытке остановить устройство. По факту поризошедшего проводится доследственная проверка, говорится на сайте СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия произошла днем 16 июля. Во время работы оператор аттракциона оператор попытался быстрее его остановить. В результате он получил серьезные травмы, от которых скончался. Дети, находившиеся в это время на аттракционе, не пострадали.

Известно, что молодой человек был 1994 года рождения.