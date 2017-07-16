В результате столкновений в Каире пострадали 28 полицейских

Теги: В мире египет полиция

Почти 30 сотрудников египетской полиции пострадали в результате столкновений с жителями района Эль-Варрак в Каире. Среди пострадавших заместитель главы следственного управления провинции. Основная часть получила ранения из-за выстрелов из дробовиков.

Не менее 28 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с жителями каирского района Эль-Варрак. Он расположен на окраине египетской столицы, сообщает ТАСС.

По данным египетских СМИ, в результате столкновений ранения ранение получил и заместитель главы следственного управления провинции, который прибыл в этот каирской район.

Большинство из полицейских пострадали в результате выстрелов из дробовиков.

Между тем, ранения получили и жителей Эль-Варрака. Сообщается, что пострадали около 10 человек. Есть информация об одном погибшем. Задержано несколько зачинщиков беспорядков. В настоящее время полиция приняла решение оставить данный район.

Столкновения возникли после того, как власти приняли решение о ликвидации незаконных построек, которые были возведены на берегу реки Нил, в частности на Эль-Варраке. Это не понравилось жителям района. В большинстве строений, которые подлежали сносу, до сих пор проживают десятки египетских семей.